Großes Reitturnier ab Donnerstag in Babenhausen

Ein viertägiges Reitturnier findet ab Donnerstag in Babenhausen statt. Auch einige bekannte Namen haben für den Wettbewerb gemeldet.

20.06.2023 | Stand: 15:17 Uhr

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist die Fuggergemeinde Babenhausen ein Magnet für Pferdesportler und Zuschauer. Von Donnerstag bis Sonntag hat der ausrichtende Reitverein Babenhausen 24 Springprüfungen auf dem Programm. Erwartet werden 1300 Pferde mit ihren Reiterinnen und Reitern. An der Bahnhofstraße wurde eigens ein Stallzelt aufgebaut, in dem bis zu 100 Vierbeiner Platz finden werden. Bereits das kombinierte Spring- und Dressurturnier im Mai wurde vom Reitverein routiniert und erfolgreich abgewickelt.

1600 Startplätze in Babenhausen vergeben

Das viertägige Turnier in dieser Woche ist für die Springreiter reserviert und wird den Vereinsvorstand um Thomas Escher und sein erfahrenes Team erneut stark fordern. Über 1600 Startplätze wurden vergeben. Somit wird die Meldestelle des Vereins wieder eine zentrale Funktion einnehmen. An den einzelnen Tagen wird Springsport in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden geboten. An allen Tagen gibt es Springpferdeprüfungen, um Jungpferde an den Turniersport heranzuführen. Eine besonders reizvolle Stimmung wird für Samstagabend erwartet: Um 20.30 Uhr findet unter Flutlicht ein Mannschaftsspringen der Klasse A* statt.

Das sind die Highlights beim Reitturnier in Babenhausen

Eine schwere Prüfung der Klasse S* gibt es bereits am Donnerstag um 15.30 Uhr. Mit einem Preisgeld von 6000 Euro ist zum Finale am Sonntagnachmittag ab 14.45 Uhr ein Springen der Klasse S** mit Stechen das absolute Highlight.

Auf den Teilnehmerlisten finden sich bekannte Namen wie Emma und Tobias Bachl (RFV Pfarrkirchen), Daniel Dassler (Gut Buchenhof) und Werner Ehinger (RFC Lützelburg). Aber auch Richard Gardner (ZRFV Friedberg), Lea Sophie Gut (RV Sulmingen), Stefanie Paul (RFV Altusried) und Edwin Schmuck (RFZV Babenhausen) werden mit mehreren Pferden an den Start gehen.

In verschiedenen Prüfungen erfolgt in Babenhausen eine Wertung für den Schwaben Cup. Bei drei Prüfungen starten zudem Mitglieder des Springreiter Clubs Bayern. Der Reitverein Babenhausen freut sich über zahlreiche Besucher, der Eintritt ins Reitstadion ist kostenfrei. Die beliebte Gastronomie steht an allen Turniertagen zur Verfügung.