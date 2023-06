Pferdesport: Spannender Auftakt in Babenhausen

Auch Weltklassereiter Max Kühner geht beim viertägigen Reitturnier in Babenhausen an den Start. Wem er sich geschlagen geben musste.

25.06.2023 | Stand: 20:42 Uhr

Zum Auftakt des viertägigen Springturniers in Babenhausen gab es am Donnerstag eine Prüfung der schweren Klasse S*, bei der lange Zeit Weltklassereiter Max Kühner (Reitakademie München) die Nase vorn hatte. Am Ende musste er sich aber mit Platz drei und vier begnügen.

Sascha Braun vom RC Achern mit Stute „Emmylou Balou“ gewann die Prüfung vor Remo Allgäuer (RV Reute) auf „Londocento“.

Neben zahlreichen weiteren Springprüfungen wartet auf die Zuschauer am Samstagabend (21.30 Uhr) ein Mannschaftsspringen der Klasse A* bei Flutlicht. Zum Finaltag am Sonntag wird es richtig spannend: Um 14.45 Uhr beginnt die S**-Prüfung zum Großen Preis von Babenhausen, die vom Autohaus Reisacher gefördert wird. Wie berichtet, stehen insgesamt 24 Springprüfungen auf dem Programm. Erwartet werden 1300 Pferde mit ihren Reiterinnen und Reitern. Über 1600 Startplätze wurden vergeben. An der Bahnhofstraße wurde eigens ein Stallzelt aufgebaut, in dem bis zu 100 Vierbeiner Platz finden.