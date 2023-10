Hilfe für ein fremdes Kind

Pflegemütter und -väter sind in Memmingen gesucht. Pflegeeltern betreuen auf Vermittlung des Jugendamtes Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können. Derzeit gibt es 31 Hilfen in Form von Vollzeitpflege in der Zuständigkeit des Stadtjugendamtes Memmingen.