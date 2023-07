Probleme mit dem Aufzug: „Man hat dauernd Angst, dass er nicht mehr geht“

Wenn Technik streikt: Einige Bewohner des Mewo-Parks in Memmingen beklagen, dass es immer wieder Probleme mit dem Aufzug gebe. Sie seien aber darauf angewiesen.

03.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Technik soll das Leben erleichtern. Wenn sie aber nicht funktioniert, können die Auswirkungen schwerwiegend sein. Das haben ältere Bewohner des Mewo-Parks an der Buxacher Straße in Memmingen jetzt zu spüren bekommen. Pfingsten gab es den ersten Schrecken: Der Aufzug in dem Gebäude fiel aus. Wie uns mehrere Bewohnerinnen und Bewohner sagten, stand er etwa zwei Wochen still. Für die Seniorinnen und Senioren, die keine Treppen mehr laufen können, ein schwieriger Zustand.

"Da habe ich das Plärren angefangen"

Eine Seniorin schildert uns die Probleme: Sie müsse ein mobiles Sauerstoffgerät mitnehmen, wenn sie die Wohnung verlässt. Das stelle sie dann in ihren Rollator, auf den sie ebenfalls angewiesen sei. Allein die Treppen hinunter und wieder hinauf steigen könne sie also nicht. Als die Probleme mit dem Aufzug begannen, sei sie gerade unten gewesen. Sie sei ins Haus gegangen und habe bemerkt, dass der Fahrstuhl außer Betrieb ist. Ein Blick auf die Füllanzeige ihres Sauerstoffgeräts habe ihr klar gemacht, dass sie bald in ihre Wohnung muss. Dort könne sie die stationäre Sauerstoffversorgung nutzen. Sie habe den Hausmeister angerufen und gefragt, was sie tun soll. Und auch ihre Tochter in Ottobeuren habe sie angerufen, die sich ins Auto gesetzt habe und losgefahren sei. „Da hab ich das Plärren angefangen.“ Bald seien Hausmeister und Tochter dagewesen und hätten ihr über die Treppe hinauf geholfen. „Als ich dann oben war, dachte ich, ich falle um.“

Tagelang konnte sie das Haus nicht verlassen

Tagelang habe sie das Haus nicht verlassen können. Dabei gehe sie so gern jeden Tag in das Café im Erdgeschoss des Gebäudes und trinke dort einen Cappuccino. Zum Zahnarzt habe sie auch nicht gehen können, obwohl sie Schmerzen gehabt habe. Zumindest den Einkauf habe der Pflegedienst für sie erledigt.

Nach etwa zwei Wochen habe der Aufzug wieder funktioniert. Doch nach wenigen Tagen hätten die Probleme erneut begonnen. Immer wieder sei der Fahrstuhl ausgefallen. „Ich habe Panik, wenn ich nur in die Richtung des Aufzugs laufe", sagt die Seniorin. Was, wenn sie einsteige und dann stecken bleibe?

Schwierig, Termine zu vereinbaren

Ein anderer Bewohner, der ebenfalls keine Treppen laufen kann, erzählt uns, dass es schwierig sei, Termine zu vereinbaren, etwa beim Arzt. Denn es sei ungewiss, wann der Fahrstuhl mal funktioniere und wann nicht. Schon mehrfach habe er sein Taxi kurzfristig abbestellen müssen, weil er das Haus nicht verlassen konnte. „Das Taxiunternehmen ist bestimmt schon sauer.“

Eine weitere Seniorin, ebenfalls auf ihren Rollator angewiesen, sagt, dass sie immer wieder Monteure gesehen habe, die am Aufzug arbeiteten. Doch bald nach der Reparatur habe er wieder nicht funktioniert. „Man hat dauernd Angst, dass er nicht mehr geht." Wenn es nicht besser werde, überlege sie, den Mieterschutzbund zu kontaktieren. „Ein unmöglicher Zustand. Man kommt sich ja vor wie im Gefängnis." Alle drei sind sauer. Sie fordern, dass ein neuer Fahrstuhl eingebaut wird.

Das sagt die Mewo

Bis Pfingsten sei der Aufzug störungsfrei gelaufen, antwortet Hans-Peter Fischer vom Vorstand der Memminger Wohnungsgenossenschaft, kurz Mewo, auf unsere Anfrage. „Das maßgebliche Problem lag in der Steuerung, was dazu führte, dass mehrere Platinen neu eingebaut und programmiert werden mussten. Auch trat der Fehler immer nur sporadisch auf, sodass die Fehlersuche aufwendig war.“ Solche Platinen seien schwer zu beschaffen, „da solch ein Schaden extrem selten auftritt“. „Wir unterhalten als Mewo für die Aufzüge im Mewo-Park ein eigenes Materiallager für Aufzug-Ersatzteile, um im Schadensfall schnellstmöglich reagieren zu können. Leider hat die von uns eingelagerte Platine nicht funktioniert. Die dann letztlich gelieferte Platine musste zeitaufwendig komplett programmiert werden.“ Mehr als 70 Aufzüge gebe es im Mewo-Bestand. In all den Jahrzehnten sei noch nie ein solcher Fehler aufgetreten. Sämtliche Fahrstühle würden mindestens vier Mal im Jahr – neben den Tüv-Terminen – gewartet. Nach Pfingsten sei „nahezu täglich“ an dem Aufzug im Mewo-Park gearbeitet worden. Dann habe er wieder funktioniert.

Keine altersbedingten Auffälligkeiten

Auf unsere Anfrage einige Tage später, warum der Aufzug schon wieder Ausfälle hat, wie uns einige Bewohner erzählten, schrieb Fischer, dass der Aufzug laufe. Einmal habe es für eine halbe Stunde eine Messfahrt gegeben, Ausfälle aber nicht. Kommt denn ein neuer Aufzug in Frage? Eine genaue Antwort darauf erhielten wir nicht. Nur: Der bisherige Aufzug zeige „keine altersbedingten Besonderheiten oder Auffälligkeiten“. Nun laufe der Aufzug seit einigen Tagen störungsfrei, wie Bewohner mitteilten. Dennoch hätten viele ein mulmiges Gefühl, ihn zu benutzen. Ein neuer Fahrstuhl wäre aus ihrer Sicht dringend nötig.