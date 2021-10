Pflegeheim-Mitarbeiter zerstören Waschmaschine und Trockner aus Frust

Drei Mitarbeiter eines Pflegeheims in Bad Wörishofen erhalten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Sie hatten eine Waschmaschine zerstört.

22.10.2021 | Stand: 13:03 Uhr

Am Mittwoch (20. Oktober) kam es in einem Pflegeheim in Bad Wörishofen zu einer Sachbeschädigung. Drei Mitarbeiter der Einrichtung hatten ihren Frust wegen einer Beschwerde an einer Waschmaschine und einem Waschtrockner der Einrichtung abgelassen, teilt die Polizei mit. Die drei Mitarbeiter befüllten die technischen Geräte mit einer ätzenden Flüssigkeit, so dass dieses zerstört wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 698 Euro. Die drei Mitarbeiter erhalten nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Lesen Sie auch:

Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B19 bei Fischen - Autofahrerin kollidiert mit Gegenverkehr