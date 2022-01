Pflichtumtausch läuft in Memmingen und im Unterallgäu auf Hochtouren

Obwohl die erste Frist für bestimmte Jahrgänge bereits abgelaufen ist, sind noch viele Papierausweise in der Region im Umlauf. Was Bürger beachten sollten.

24.01.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der bundesweite Pflichtumtausch von alten Führerscheinen in das neue fälschungssichere EU-Dokument läuft auf Hochtouren. Seit Monaten haben daher die Führerscheinstellen in Memmingen und im Landkreis Unterallgäu alle Hände voll zu tun. Eine deutliche Zunahme an Anträgen verzeichnen sowohl die Stadtverwaltung als auch das Landratsamt seit dem Jahreswechsel. Denn für die Jahrgänge 1953 bis 1958, die als erstes an der Reihe sind, wenn sie noch einen grauen oder rosafarbenen Papierführerschein haben, ist die eigentliche Frist vor Kurzem abgelaufen.