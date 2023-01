Viele Gebäude in Memmingen noch ohne Photovoltaik - Was die Stadt plant

Memmingen will mehr kommunale Gebäude mit Photovoltaik ausrüsten. Die Einwohner sollen sich beteiligen können. Auch Private und Unternehmen sollen nachrüsten.

Die Stadt muss mehr Photovoltaik auf die Dächer ihrer Gebäude bauen und dafür sorgen, dass auch auf den Häusern der Altstadt mehr solcher Module installiert werden können. Diese Forderungen, oft auch als Kritik an der Stadtverwaltung gemeint, waren in den vergangenen Monaten immer wieder zu hören. Auch aus dem Stadtrat. Was also unternimmt die Stadt derzeit in Sachen Photovoltaik? Das wollten wir von Fabian Damm, Leiter des städtischen Referats Bauen und Umwelt, und Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts, wissen.

Städtische Gebäude ausrüsten: An zwei Projekten unter anderem werde derzeit gearbeitet, sagt Fabian Damm. Erstens: Es wird geplant, zunächst diejenigen städtischen Gebäude mit Photovoltaik auszurüsten, die den höchsten Stromverbrauch haben. „Das ist wirtschaftlich hoch interessant für die Stadt.“ Es seien zwar bereits einige städtische Gebäude mit Modulen bestückt, dennoch bestehe noch Potenzial. Sobald die Details klar seien, werde das Projekt dem Stadtrat vorgestellt. Der müsse darüber abstimmen, ob dafür Geld im Haushalt bereitgestellt wird. Gebe er grünes Licht, könne eventuell noch in diesem Jahr damit begonnen werden. Wobei nicht alles auf einmal erledigt werden könne, sondern in mehreren Bauabschnitten. Manche Dächer beispielsweise müssten zuvor saniert werden.

Einwohner an Photovoltaikanlagen beteiligen

Bürger-Solargenossenschaften: An dem zweiten Projekt arbeite derzeit das Amt für Umwelt und Klima: Bürger-Solargenossenschaften. Das bedeutet: Auf städtischen Gebäuden wird Photovoltaik installiert und die Einwohner Memmingens können Anteile kaufen, werden also auch am Gewinn beteiligt. Wann die Umsetzung starten kann, könne er noch nicht sagen, denn die Vorbereitung dafür sei aufwendig, sagt Damm. Solche Bürger-Energiegenossenschaften waren schon mehrfach in Memmingen gewünscht worden. Lesen Sie auch: „Wir müssen handeln“: Tut die Stadt Memmingen in Sachen Klimaschutz noch zu wenig?

Probleme in der Altstadt: Ebenfalls schon mehrfach gefordert: Photovoltaik auf den Dächern der Altstadt. Da sie aber ein Denkmalensemble sei, müssten bestimmte Kriterien berücksichtigt werden. Beispielsweise dürften Solarmodule von Straßen und öffentlichen Plätzen aus nicht zu sehen sein, sagt Uwe Weißfloch. Das sei eine Vorgabe des Landesamtes für Denkmalpflege. Damit soll verhindert werden, dass das mittelalterliche Stadtbild gestört wird. Wolle ein Eigentümer trotzdem Photovoltaik auf ein einsehbares Dach setzen, gebe es die Möglichkeit, Photovoltaik-Ziegel zu nutzen, die nicht so sehr auffielen. Aber auch sie seien nicht überall möglich, weil sie sich optisch doch ein wenig von üblichen Ziegeln abheben.

Module und viel Schnee: zusammen zu schwer

Statische Probleme bei alten Häusern: Weiterer Knackpunkt in der Altstadt: Wegen des Alters vieler Dächer könne oft nicht einfach Photovoltaik installiert werden. Für ältere Gebäude gelten andere Werte, was die Belastbarkeit der Dächer angeht. So müssten sie etwa weniger Schnee aushalten als neue Dächer. Wenn dann noch Module installiert werden, könne die zusätzliche Schneelast im Winter für die Statik zu hoch werden. Also müssten solche Dächer zuvor saniert werden, sagt Damm.

Bisher kaum Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien mit Photovoltaik: Ein Foto auf dem Computerbildschirm von Fabian Damm zeigt Memmingen von oben. Und es zeigt, dass nur wenige Gebäude mit Photovoltaik bestückt sind. Die meisten Wohnhäuser haben noch keine Module. Das Gleiche gilt für Unternehmensgebäude: In den Gewerbegebieten könnten riesige Flächen mit Photovoltaik versehen werden. Damm und Weißfloch wünschen sich, dass mehr Hauseigentümer und Unternehmen Energie aus der Sonne gewinnen. Wer zu diesem Thema Fragen habe, könne sich an den Klimamanager der Stadt wenden, der gern behilflich sei. Lesen Sie auch: Strom vom Balkon in der Energiekrise: Zwei Memmingerinnen leihen sich PV-Anlage

Gesetz schreibt bald Photovoltaik vor

Photovoltaik auf Gebäuden bald gesetzlich vorgeschrieben: Gesetzlich vorgeschrieben waren Solarmodule bisher nicht, das ändert sich aber: Ab März müssen Unternehmen ihre Gebäude mit Photovoltaik bestücken, wenn sie neu bauen. Ab Juli gilt das auch für Gebäude, die nicht fürs Wohnen gebaut werden, etwa Schulen und Büros. Ab 2025 wird es eine Änderung für Wohnhäuser geben: Dann sollen auch solche Neubauten mit Modulen ausgerüstet werden. Wobei es bisher nur heiße: soll. Nicht muss. Was das bedeutet, wer also verpflichtet sein wird, wer nicht, kann noch nicht gesagt werden, so Damm.

Viele Freiflächen in der Stadt: Nicht nur Dächer kommen für Photovoltaik in Frage, sondern auch unbebaute Flächen im Stadtgebiet. Derzeit erstelle die Verwaltung ein Konzept dafür. 100 Hektar könnten zusammenkommen, schätzt Damm. Das ist etwa siebenmal die Fläche des Waldfriedhofes.

