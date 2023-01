PiK in Memmingen: Nach den Lockdowns bleiben die Zuschauer weg

Im Parterretheater im Künerhaus in Memmingen bleiben inzwischen viele Plätze leer – obwohl luftiger bestuhlt ist. Wie das PiK trotzdem über die Runden kommt.

19.01.2023 | Stand: 17:28 Uhr

Wo früher meist drangvolle Enge herrschte, bleiben heute in den Vorstellungen viele Stühle leer: im Parterretheater im Künerhaus (PiK). Und das, obwohl die Zahl der Sitzplätze inzwischen dauerhaft von fast 80 auf 60 gesenkt wurde. Zu Beginn des vergangenen Jahres durften wegen der damals geltenden Abstandsregeln sogar nur 20 Karten verkauft werden, später 35 oder 40, ab dem Herbstprogramm gab es keine Beschränkungen mehr. Dennoch konnte Memmingens renommierte Kleinkunstbühne – wie so viele Kulturbetriebe – nicht mehr an die erfolgreichen Zeiten vor Corona anknüpfen, als lange Wartelisten für die Kabarett-Abende die Regel waren.

Stammpublikum bleibt weg

Woran das liegt? Karin Keller, Vorsitzende des Vereins „alternative kleinkunst memmingen“, der das PiK ehrenamtlich führt, und ihre Stellvertreterin Conni Bader nennen dafür verschiedene Gründe. „Ein Teil unseres Stammpublikums kommt nicht mehr“, stellt Keller fest. Manche sicher aus Altersgründen, andere, weil sie während der Pandemie festgestellt hätten, „dass es daheim auf dem Sofa auch ganz schön ist“. Ihr sei es ja selbst so gegangen, gibt sie zu. „Aber schon nach der ersten Veranstaltung habe ich gemerkt, wie anders und wie viel besser es ist, etwas live zu erleben.“

Bader, die den Kartenvorverkauf managt, vermutet, dass manche erst gar nicht versuchten, an Karten zu kommen, weil das vor der Pandemie eher schwierig war – siehe Wartelisten. Doch davon könne heute keine Rede mehr sein, selbst an der Abendkasse seien normalerweise noch Tickets vorhanden. „Außerdem haben viele noch die Enge im PiK vor sich, aber das ist jetzt ganz anders“, sagt sie. Die langen Sitzbänke an den Wänden seien entfernt worden, man sitze nun viel luftiger an den Tischen. Zudem habe sich die Luftqualität durch den Einbau einer Lüftungsanlage stark verbessert.

Junges Publikum bevorzugt Comedy

„Vielleicht will man sich aber auch gerade nicht das Gehirn darüber verrenken, wie schlecht die Welt ist“, mutmaßt Bader über die aktuelle Kabarett-Müdigkeit. Und das junge Publikum bevorzuge ganz klar Comedy, ergänzt Keller. Umso mehr freuen sich die beiden, dass in den letzten Monaten einige neue, jüngere Gäste den Weg ins PiK gefunden haben („das sind bei uns 40-, 50-Jährige“) – und manche auch schon mehrmals da waren.

Dabei ist es inzwischen nicht nur einfacher, sondern auch bequemer, an PiK-Karten zu kommen. Es genügt eine Mail (oder auch ein Telefonanruf), die Tickets werden per Mail zugeschickt, bezahlt wird an der Abendkasse. Wer rechtzeitig absagt, kann die Karten zurückgeben.

Mitgliederbeiträge und Spenden fangen Verluste auf

Trotzdem bleiben viele Plätze leer. „Wir zahlen inzwischen bei jeder Vorstellung drauf“, berichtet Keller von den finanziellen Konsequenzen des Zuschauerschwunds. Dank der Mitgliederbeiträge und großzügiger Spenden im vergangenen Jahr sei man aber „ganz gut über die Runden gekommen“.

Nun hofft das Pik darauf, dass mit dem gerade gestarteten neuen Programm das Publikum wieder zahlreicher ins Künerhaus strömt. Eine Vorstellung – Martin Zingsheim am Samstag – ist sogar schon ausverkauft. Ganz abgesagt werden musste dagegen das erste Jazz-Konzert mangels Nachfrage. „Solche Abende werden wir in Zukunft wohl ganz streichen müssen“, bedauert Bader, die heuer seit 25 Jahren für das Programm mit zuständig ist. Keller ist als „Stammesälteste“, wie sie sich selbst nennt, schon seit 40 Jahren im PiK-Team aktiv. Werden sie gefragt, was sie aus dem Programm empfehlen können, ist ihre Antwort stets dieselbe: „Glaubst du etwa, wir engagieren jemanden, der nicht gut ist?“ Und das gelte auch für junge Talente.

Das PiK-Programm bis Mai 2023

Freitag, 20. Januar: Martin Zingsheim (Kabarett)

Samstag, 28. Januar: Loch Talamh (Irish Folk)

Mittwoch, 1. Februar: Jazz Session

Samstag, 4. Februar: Hans Gerzlich (Kabarett)

Freitag, 17. Februar: Judith Bach – Claire alleene (Chansonkabarett)

Mittwoch, 1. März: Jazz Session

3. bis 25. März: 12. Memminger Kabarett-Tage

Freitag, 21. April: Folk Session

Freitag, 28. April: Axel Paetz (Tastenkabarett)

Mittwoch, 3. Mai: Jazz Session

Samstag, 6. Mai: Thomas Reis (Kabarett)

Samstag, 13. Mai: Elke Wollmann/Béatrice Kahl (Liederabend) (bhb)

Kartenvorverkauf per Mail an Kartenbestellung@pik-mm.de. Weitere Infos auf www.pik-mm.de