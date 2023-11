Pläne für Bürgerhaus in Buxheim werden konkreter

Buxheims Bürgermeister stellt bei einer Versammlung die aktuelle Planung für das Bürgerhaus vor. Gut voran kommen die Bauarbeiten für das neue Vereinsheim.

Die Planungen zum Buxheimer Bürgerhaus im ehemaligen Gasthof „Zum Löwen“ werden konkreter: Mittlerweile liegt ein Entwurf vor. Bürgermeister Wolfgang Schmidt stellte bei der Bürgerversammlung in der mit rund 140 Mitbürgerinnen und Mitbürgern restlos gefüllten Schwabenhalle die Präsentation des Nutzungskonzepts in den Mittelpunkt. Der neue Eingangsbereich zum Bürgerhaus soll dann künftig vom Schmiedeberg aus erreichbar sein. Die Außenansicht ändert sich dahingehend, dass die ehemalige Gaststätte künftig Fensterläden bekommt und für den geplanten Veranstaltungssaal im Dachgeschoss große Lichtbänder in den Dachbereich integriert werden.

Auf der Ostseite werden zwei Fenster als Ausstellungsbereich für den Weltladen vorgesehen. Auf der Südseite soll ein Ausgangsbereich für das künftige Tagescafé enstehen. Im Erdgeschoss werden der Weltladen mit rund 40 Quadratmetern Fläche und der Dorfladen (72 Quadratmeter) integriert. Wichtig fand der Bürgermeister, dass der Aufzug ins Gebäude integriert werden konnte und nicht außen angebaut werden muss. Durch den Aufzug ist Barrierefreiheit gesichert. Das Tagescafé mit rund 60 Sitzplätzen wird einen Ausgang zum Gartenbereich bekommen. Hinzu kommt im Erdgeschoss noch ein großzügiges Foyer mit 54 Quadratmetern, das vom Schmiedeberg aus zugänglich wird, ebenso der Küchenbereich.

Veranstaltungssaal in Buxheim soll rund 100 Personen Platz bieten

Im Obergeschoss ist ein großer Versammlungsraum vorgesehen. Zudem sind dort mehrere Besprechungszimmer, ein Jugendraum und weitere Aufenthaltsbereiche geplant. Raumbedarf haben unter anderem der Heimatdienst, der Malkreis, die Narrenzunft, das Kinderparlament, der Helferkreis Asyl und auch der Fischereiverein angemeldet. Das Highlight des Bürgerhauses ist nach Ansicht des Bürgermeisters ein Veranstaltungssaal, der ins Dachgeschoss integriert wird, nach oben hin offen gestaltet ist und die Sicht auf den Dachstuhl ermöglicht. Dieser entstand laut Schmidt um das Jahr 1754. Der knapp 160 Quadratmeter große Bürgersaal soll rund 100 Personen Platz bieten. Der Gartenbereich des rund 1900 Quadratmeter großen Grundstücks soll ebenfalls neugestaltet werden.

Neues Vereinsheim für den FC Viktoria Buxheim

Zu den prägenden Bauprojekten dieses Jahres gehört das Vereinsheim des FC Viktoria Buxheim und in Teilbereichen auch des TSV. Grund für den Neubau war ein Brand vor drei Jahren, der das alte Vereinsheim zerstörte. Die Finanzierung des Projekts erfolgt über die Brandversicherung, den BLSV, einen gemeindlichen Zuschuss sowie Spenden und die Eigenleistung der Vereine. „Die Bauarbeiten gehen in großen Schritten voran“. Das Richtfest konnte bereits gefeiert werden. Aktuell erfolgen die Ausbauarbeiten im Innenbereich der beiden Gebäudeteile. Die Dächer wurden fertiggestellt. Die Malerarbeiten sind auch bereits abgeschlossen. Die Fertigstellung ist laut Bürgermeister für das Frühjahr 2024 geplant. Schmidt zeigte sich froh darüber, dass dann die Unterbringung in Containern endlich beendet sein wird. Das Vereinsheim gliedert sich in einen größeren, zweistöckigen Gebäudekomplex, der den Sportbereich beherbergen wird. Über einen Durchgang gelangt man dann in den zweiten Gebäudeteil, in dem die Gastronomie mit Küche untergebracht sein wird.

Nach rund zehn Monaten Bauzeit sind die Umrisse des neuen Vereinsheims des FC Viktoria Buxheim bereits deutlich erkennbar. Bild: Armin Schmid

Neue Rekordzahlen bei der Buxheimer Kindertagesstätte

Im Bereich der Kindertagesstätte habe man mit 159 gebuchten Betreuungsplätzen eine neue Rekordzahl erreicht. Daher ist laut Bürgermeister ein zeitnaher Ausbau der Kita in Angriff genommen worden. Die Kosten sollen sich auf rund 386.000 Euro belaufen. Die Förderung wird demnach ein Volumen im Bereich von 162.000 Euro erreichen. Letztlich sind im Dachgeschoss der Kinderkrippe ein neuer Gruppenraum für 15 Kinder und zudem Funktionsräume wie Ruheraum, Garderobe und auch ein Sanitärbereich entstanden. Weiter wurde eine neue Lüftungsanlage für 260.000 Euro in die Kita eingebaut. Die Förderung liegt bei 207.000 Euro.

