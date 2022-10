Planspiel Börse soll für verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren

Das Lernprojekt ist in die nächste Runde gestartet. Im Bereich der Sparkasse Schwaben-Bodensee nehmen gut 1000 Schülerinnen und Schüler aus 35 Einrichtungen teil.

09.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das Planspiel Börse der Sparkassen-Finanzgruppe feiert 40-Jähriges: Seit 40 Jahren erwerben Jugendliche und junge Erwachsene bei dem laut Mitteilung mittlerweile international und digital aufgestellten Lernprojekt Grundwissen rund um Aktien und den Handel an der Börse. Rund 90.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und Europa starteten jetzt, ausgestattet mit einem virtuellen Startkapital von 50.000 Euro, in die Spielrunde.

Lernspiel wird im Unterricht integriert

In Bereich der Sparkasse Schwaben-Bodensee nehmen in diesem Jahr etwa 1000 Schülerinnen und Schüler aus 35 Schulen teil. „Durch die Fusion zur Sparkasse Schwaben-Bodensee können wir Schulen aus dem ganzen Geschäftsgebiet – von Lindau bis Augsburg – die Teilnahme ermöglichen“, erklärt Robinson Tokhi, der Projektleiter Planspiel Börse, und ergänzt: „Da das Thema Börse fester Bestandteil des Wirtschaftsunterrichts ist, wird das Planspiel Börse dort von den Lehrern integriert. Die meisten Teilnehmer sind daher aus den neunten und zehnten Klassen.“

Es locken Preise für die Schülerinnen und Schüler

Zusätzlich zu den deutschlandweiten Preisen des Planspiels Börse biete die Sparkasse Schwaben-Bodensee auch Preise für die Schüler an. Wer den Nachhaltigkeitswettbewerb gewinnt, erhält 200 Euro. In diesem Bereich werde der Ertrag aus dem Handel mit nachhaltigen Wertpapieren gewertet. Die Zweit- und Drittplatzierten bekommen 150 und 100 Euro. Dann gibt es noch die Depotgesamtwertung, bei welcher der Ertrag aus dem Handel mit allen Wertpapieren gewertet wird. Dort werden ebenso drei Plätze mit der Dotierung vergeben. „Außerdem wird es eine Siegerehrung mit Abschlussveranstaltung geben“, zeigt Tokhi auf.

Planspiel Börse läuft bis Januar 2023

Das Planspiel Börse schaffe für Schülerinnen und Schüler allgemein- und berufsbildender Schulen, Studierende, Auszubildende sowie alle Börseninteressierten einen praxisnahen Zugang zum Handel mit Wertpapieren. In der diesjährigen Spielrunde, die über 17 Wochen bis zum 31. Januar 2023 läuft, investieren die Teilnehmenden ihr virtuelles Startkapital zu realen Kursen der Börse in eine breite Auswahl an Wertpapieren. So erwerben sie laut Mitteilung grundlegendes Börsenwissen und üben sich risikofrei in verschiedenen Anlagestrategien.

Verantwortungsvoll und nachhaltig Geld anlegen

Wie lege ich verantwortungsvoll und nachhaltig Geld an? Wie beeinflussen unternehmerische Entscheidungen und die politischen Entwicklungen die Aktienkurse? Wie bewerte ich Wirtschaftsnachrichten? „Das Engagement der Sparkassen für Finanzbildung ist seit ihrer Gründung Teil ihres öffentlichen Auftrags und heute wichtiger denn je. Das Planspiel Börse bietet einen sicheren Rahmen, um sich an der Börse auszuprobieren und sensibilisiert für den verantwortungsvollen Umgang mit Geld“, sagt Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes.

