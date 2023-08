Bei den schweren Gewittern im Allgäu am Donnerstagnachmittag hat ein Blitz in ein Haus in Pleß (Unterallgäu) eingeschlagen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

17.08.2023 | Stand: 21:56 Uhr

Ein Dachstuhlbrand hat am Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Pleß ausgelöst: Laut einer ersten Auskunft der Polizei wurde gegen 16.15 Uhr gemeldet, dass an dem Wohnhaus in der Sudetenstraße offene Flammen am Dach zu sehen waren. Zeugen hätten beobachtet, dass ein Blitzeinschlag während eines Gewitters den Brand verursacht habe.

Dies konnte vorerst nicht bestätigt werden, die Ermittlungen hierzu hat der Kriminaldauerdienst übernommen. Alle Bewohner des Hauses konnten sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen und es bestand keine Gefahr, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergreifen könnte. In der Siedlung kam es zeitgleich auch zu einem Stromausfall. Den Schaden an dem Haus, der sich auf den Dachstuhl und das Obergeschoss konzentriert, gab die Polizei mit geschätzt 100.000 Euro an.

Am Nachmittag zogen schwere Gewitter über das Allgäu. Auch der Deutsche Wetterdienst warnte vor Blitzschlägen in weiten Teilen der Region.

