Schüler aus Memmingen konfrontieren OB-Kandidaten mit ihren Sorgen

Eine Podiumsdiskussion findet am Vöhlin-Gymnasium statt. Volle Busse, Aktion für Jugendliche, eine autofreie Innenstadt: Welche Anliegen und Wünsche die Schüler haben.

01.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Ist Memmingen für junge Menschen attraktiv? Die Innenstadt ohne Autoverkehr? Und wie sieht es eigentlich mit der Digitalisierung an den Schulen der Maustadt aus? Die Schülerinnen und Schüler des Vöhlin-Gymnasiums Memmingen hatten eine Menge Fragen – und stellten diese den Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Memmingen im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Gut 200 Schüler der zehnten und elften Jahrgangsstufe sowie die Jahrgangsstufensprecher der zwölften Klassen warteten gespannt auf die jeweiligen Antworten. Die Europa-AG hatte zuvor Umfragen erstellt, auf deren Ergebnissen die Fragen erarbeitet worden waren.

Diesen stellten sich Manfred Schilder ( CSU/FDP), Nur Sensoy (Team Todenhöfer) und Jan Rothenbacher (SPD). Krimhilde Dornach (ÖDP) konnte nicht an der Diskussion teilnehmen. Als drei „Experten“ fungierten Dr. Veit Göller (als Vertreter für die medizinisch-sozialen Berufe in Memmingen), Thomas Henkel (Firma Dachser) sowie Ralf Schmid (Allgäu Airport), die die Aussagen der OB-Kandidaten in den Kontext stellen sollten. Die Moderation übernahmen die Schüler Julia Krieger und Max Wetzstein (beide Q 12).

Insgesamt wurden Fragen in den drei Themenblöcken Mobilität in Memmingen, Digitalisierung am Vöhlin-Gymnasium und junges Leben in der Stadt gestellt. Hier einige Auszüge davon:

Von Legau nach Memmingen und/oder nach Lautrach – die Schwierigkeit des aus Schülersicht überfüllten und verspäteten Busverkehrs: „Der Busverkehr muss sich nach dem Bedarf richten“, ist Nur Sensoy der Meinung. Die Fahrzeiten müssten so gelegt sein, dass die Jugendlichen den Bus auch nutzen könnten. Manfred Schilder verwies auf den jüngst erreichten „Quantensprung“ beim Stadtbusverkehr, während Jan Rothenbacher Hoffnung auf das 49-Euro-Ticket setzt. Es gehe darum, über Stadtgrenzen hinaus gut vernetzt zu sein.

Autofreie Innenstadt: Autos raus? Das gehe nicht überall. Eine gewisse Mobilität muss gegeben sein, sagte Nur Sensoy. Manfred Schilder betonte, dass die historische Altstadt zu den größten Pfründen gehört und entsprechend Aufenthaltsbereiche geschaffen werden müssen, um sich wohlzufühlen. Daran müsste mit ÖPNV und Radverbindungen gearbeitet werden. Möglichst wenige Autos im zentralen Bereich möchte Jan Rothenbacher. Es gehe unter anderem dabei um das Thema Klimawandel. Sein Vorschlag: beispielsweise Parkhäuser und ÖPNV stärken.

Windows 7 am Vöhlin-Gymnasium – Digitalisierung: Nirgends gebe es so schnelle Veränderungen wie im digitalen Bereich. „Windows 7: Zugegeben, das ist Steinzeit, doch wir haben noch 18 andere Schulen“, sagte Schilder mit Blick auf die Finanzen. „Eine Priorisierungsfrage. Windows 7 ist grob fahrlässig“, ist Rothenbacher der Meinung. Sensoy dazu: „Digitalisierung ist das neue Zeitalter. Da müssen wir dran bleiben.“

Memmingen für junge Leute: Jan Rothenbacher ist der Meinung, dass das entsprechende Wohlfühlumfeld geschaffen werden muss – nicht nur im Freizeitbereich, sondern auch mit Blick auf Bildung. Memmingen brauche eine Hochschule. Sensoy: „Memmingen hat tolle Veranstaltungsräume.“ Gemeinsam müssten Angebote gestaltet werden. Gemeinsamkeit ist auch Schilder wichtig: „Ihr seid unsere Zukunft. Die Stadt sind wir alle.“ Es brauche den Dialog der Generationen, denn alle Angebote könne die Stadt nicht stemmen.

Die Wahl zur Oberbürgermeisterin oder zum Oberbürgermeister findet in Memmingen am 5. März statt.