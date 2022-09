Sarah Pawlak und Sonja Roth eröffnen in Memmingen ein Studio für Pole Dance. Sie erzählen, was die Sportart für sie so besonders macht.

29.09.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Sarah Pawlak (40) und Sonja Roth (31) kennen sich eigentlich durch die Leidenschaft ihrer Söhne für das Eishockey. Die beiden gelernten Industriekauffrauen verbindet jetzt aber noch eine andere Sportart: Pole Dance. Das Duo eröffnet nun gemeinsam ein Studio – an der Allgäuer Straße 12 in Memmingen. Warum es nicht um Rotlicht gehe, sondern um eine Tanz- und Sportart, erzählen sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

