Polizei an der Grundschule: Verkehrserziehung in Heimertingen

Wie muss das Fahrrad ausgestattet sein, damit man optimal für den Verkehr gerüstet ist? Ein Blick auf die Verkehrserziehung der Heimertinger Grundschüler.

29.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

8 Uhr morgens vor der Grundschule in Heimertingen: Es stürmt, bunte Blätter wirbeln über den Schulhof. Unter einem Vordach stehen die Schülerinnen und Schüler der 4A mit ihren Fahrrädern und warten darauf, dass Polizeioberkommissar Andreas Strehl und seine Kollegin Annemarie Grauer ihre Fahrräder überprüfen.

Nach der Fahrradprüfung werden die Räder inspiziert

Die praktische Fahrradprüfung haben die Mädchen und Buben bereits hinter sich. „Jetzt schauen wir uns die Räder der Kinder an, damit sie auch sicher in den Straßenverkehr starten“, sagt Strehl. Im Unterricht haben die Kinder mit ihrer Lehrerin Silvia Schenkel das Thema Verkehrserziehung ausgiebig behandelt und dabei auch durchgenommen, wie ein verkehrssicheres Rad auszusehen hat. Aber haben die Kinder das auch umgesetzt?

Beleuchtung, Bremsen, Antrieb - das Fahrrad wird einmal durchgecheckt

Nacheinander nehmen Strehl und seine Kollegin die Drahtesel unter die Lupe. Mit prüfendem Blick und routinierten Handgriffen testet der Polizeioberkommissar zunächst die Bremsen, die Lenkung, Reifen und den Antrieb. Dann ist die Beleuchtung dran: vorne und hinten müssen Lichter angebracht sein und in den Speichen pro Reifen zwei Reflektoren. Auch eine Klingel darf nicht fehlen.

Aufkleber für geprüfte Räder

Wenn der 51-Jährige nichts zu beanstanden hat, gibt es einen Sticker, den sich die Schüler an ihr geprüftes Rad kleben dürfen. Ein Junge nimmt freudestrahlend seinen Aufkleber entgegen: „Ich habe gestern extra noch mit meinen Eltern nachgeschaut, ob alles passt.“

Lesen Sie auch

Eine Gefahr für sich und andere "Geisterradler sind sich der Gefahr oft nicht bewusst" - Wie spezielle Schilder in Memmingen helfen sollen

Gleich bei der zweiten Kontrolle fällt Strehl ein Manko ins Auge. „Was ist denn mit deinem vorderen Licht?“, fragt er ein Mädchen. Es hängt schräg nach vorne über dem Schutzblech und droht abzufallen. „So geht das nicht. Wenn das nach unten hängt, sieht man doch gar nichts in der Nacht“, erklärt Strehl der Schülerin. Er notiert sich das Problem auf einem grünen Zettel. Am Ende landen alle Zettel bei der Klassenlehrerin. Die Kinder haben dann ein bis zwei Wochen Zeit, das Problem an ihrem Rad zu beheben. „Und wenn es immer noch fehlerhaft ist, behält die Schule das Fahrrad ein und die Eltern müssen es abholen“, sagt er.

Langzeittendenz in Deutschland: Fahrradunfälle mit Kindern werden weniger

„Ohne Jugendverkehrsschulen wären es deutlich mehr Kinder, die mit dem Rad verunglücken würden“, schätzt der Verkehrsbeauftragte der Polizeiinspektion Memmingen, Manfred Guggenmos. In der Stadt gab es 14 Fahrradunfälle mit Kindern bis 13 Jahre. 2019 waren es 13 und im Jahr 2011 passierten 18 Unfälle. Das ergibt zwar kein eindeutiges Bild für Memmingen, aber die Langzeittendenz geht dennoch nach unten“, sagt Guggenmos.

Deutschlandweit und in einem längeren Zeitraum sei der Trend stärker zu sehen: 1978 verunglückten 22 732 Kinder von 6 bis 15 Jahren mit dem Fahrrad, 2020 waren es 9242. „Die Jugendverkehrsschulen leisten hier einen wichtigen Beitrag“, sagt Guggenmos. „Auch wenn diese nicht die Defizite der Kinder ausgleichen können, die – zumindest gefühlt – immer schlechter radeln.“

Die Verkehrserzieher begleiten rund 1000 Schülerinnen und Schüler im Jahr

Von Ostern bis September sind die Verkehrserzieherinnen und Verkehrserzieher unterwegs an den Grundschulen. Es gibt zwei Teams mit jeweils zwei Verkehrserziehern. Strehl und Grauer lehren und prüfen an den Landschulen im Unterallgäu, das andere Team geht in die Stadt. „Wir haben im Jahr 54 Klassen, das sind rund 1000 Schülerinnen und Schüler“, sagt Strehl, der seit zehn Jahren als Verkehrserzieher arbeitet. Der Grund: „Mit Kindern zusammenzuarbeiten, macht einfach Spaß.“

Manchmal gravierende Mängel an den Rädern der Kinder

Bei den Fahrradprüfungen seien ihm schon die „wildesten Sachen vorgekommen.“ Einmal habe er beispielsweise ein Rad angehoben und prompt sei das Vorderrad aus der Halterung gefallen.

Hier in Heimertingen sind die Mängel nicht so gravierend. Bei einem Fahrrad ist der Reifen nicht richtig aufgepumpt, beim nächsten fehlen die sogenannten Katzenaugen, die Reflektoren in den Speichen. Am Ende übergeben die Verkehrserzieher einen kleinen Stapel grüner Zettel an Klassenlehrerin Silvia Schenkel.

Im Anschluss dürfen die Kinder, die die Fahrradprüfung bestanden haben, mit den Verkehrserziehern und den frisch geprüften Rädern noch eine Runde durch Heimertingen drehen, bevor es wieder zurück in den Unterricht geht.

Lesen Sie dazu auch: Unfallgefahr in Memmingen: Warum Geisterradler im Verkehr so gefährlich sind