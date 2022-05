500 Euro Schaden: Einbruch in Bauwagen löst Großeinsatz der Polizei au

Nach einem Einbruch bei Rammingen hat die Polizei mit Suchhund und Hubschrauber nach Dieben im Landkreis Unterallgäu gesucht. Dank Hinweisen wurden sie fündig.

18.05.2022 | Stand: 13:16 Uhr

In einen Bauwagen eingebrochen und mehrere Gegenstände gestohlen: Am Wochenende hat die Polizei im Landkreis Unterallgäu mit großem Aufwand nach Dieben gesucht. Wie die Beamten berichteten, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Ortsrand von Rammingen. Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den unbekannten Dieben. Diese hatten bei ihrem Einbruch und anschließendem Diebstahl einen Schaden von insgesamt 500 Euro verursacht. Auch ein Suchhund sowie ein Hubschrauber kamen bei der Fahndung zum Einsatz. Aufgrund von Hinweisen entdeckten die Beamten den Fluchtwagen der Diebe.

Einbruch in Bauwagen: Drei Männer aus dem Unterallgäu und Kaufbeuren tatverdächtig

Drei junge Männer aus dem Unterallgäu und Kaufbeuren wurden dabei als Tatverdächtige ermittelt. Da die Beamten noch mehr gestohlene Gegenstände entdecken, konnte ein weiterer Diebstahl in einem Bauwagen bei Stöttwang geklärt werden. Der Fahrer des Autos besaß laut Polizei zudem keinen in Deutschland gültigen Führerschein.

Neben den beiden Einbrüchen wird er nun zusätzlich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Rechenschaft gezogen. Auch gegen den eigentlichen Wagenbesitzer wird nun ermittelt. Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.

