Jeweils rund 15 Kilo schwer: Dieb klaut Bienenvölker nahe Pfaffenhausen

Ein bislang unbekannter Dieb hat bei Pfaffenhausen zwei Bienenvölker geklaut. Die Polizei sucht nach Zeugen - und rät den Imkern Dringendes.

23.03.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Wie die Polizei informiert, geschah der Diebstahl in der Zeit um den 12. bis 22. März. Es handelte sich um zwei Bienenvölker in Zandermaß-Beuten mit Unterböden, Deckel und Blechdeckel. Der Diebstahl ereignete sich an einer Feldhütte zwischen Pfaffenhausen und Weilbach. Wie die Beamten vermuten, stahl der unbekannte Dieb die beiden Bienenvölker aus dem offenen Dach der Feldhütte.

Bienen aus Feldhütte bei Pfaffenhausen gestohlen - Imker sollen beim Kauf aufpassen

Zudem geht die Polizei davon aus, dass der Täter die jeweils etwa 15 Kilogramm schwere Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert hat. Die Polizei rät Imkern dringend, beim Kauf darauf zu achten, ob die Herkunft von privat gekauften Bienenvölkern nachvollziehbar erscheint. Hinweise zum Diebstahl nehmen die Beamten unter der Nummer 08261 76850 entgegen. (Lesen Sie auch: Polizeieinsatz in Memmingerberg: Mann beleidigt Passanten und wirft mit Stein)

