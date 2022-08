Mann greift Wettbüro-Angestellten in Memmingen mit Bierflasche an

In Memmingen hat es laut Polizei eine Auseinandersetzung vor einem Wettbüro in der Kuttelgasse gegeben. Ein 29-Jähriger schlug mit einer Bierflasche zu.

05.08.2022 | Stand: 15:25 Uhr

In einem Wettbüro in Memmingen ist es laut Polizei am Donnerstagabend zu einem Streit gekommen. Im Laufe der Zeit verlagerte sich die Diskussion laut Polizei nach draußen, wo ein 29-Jähriger handgreiflich wurde.

Polizei Memmingen: Mann schlug Wettbüro-Angestelltem mit Bierflasche ins Gesicht

Vor dem Büro griff dieser einen 33-jährigen Angestellten an und verletzte ihn mit einer Bierflasche im Gesicht. Die Verletzungen mussten ärztlich versorgt werden.

Die Polizei Memmingen bittet unter 08331 100-0 um Hinweise zum genauen Tathergang.

