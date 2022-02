Autofahrer rast mit 174 Sachen über B16 bei Mindelheim

Die Polizei hat am Mittwoch mehrere Raser auf der A96 bei Memmingen und der B16 bei Mindelheim geblitzt. Einer von ihnen war um 74 km/h zu schnell unterwegs.

24.02.2022 | Stand: 13:08 Uhr

Mit 174 km/h bei erlaubten 100 war ein Raser am Mittwochnachmittag auf der B16 bei Mindelheim ( Unterallgäu) unterwegs. Der Mann sauste mit seinem Mercedes an den Beamten der Polizeiinspektion Mindelheim vorbei, die an der Stelle eine Geschwindigkeitsmessung durchführte.

Raser 74 km/h zu schnell auf B16: 600 Euro Bußgeld plus Fahrverbot

Die Beamten blitzten in kürzester Zeit sechs Fahrzeuge, die zu schnell unterwegs waren. Der Mercedes-Fahrer muss nun ein Bußgeld in Höhe von etwa 600 Euro bezahlen und bekommt ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Polizei blitzt an A96-Baustelle nahe Memmingen

Außerdem blitzte die Polizei am Mittwochabend am Baustellenbereich der A96 zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost. Einige der Verstöße wurden direkt im Anschluss im Rahmen einer Kontrollstelle geahndet.

98 Raser innerhalb von vier Stunden erwischt

Lesen Sie auch

Geschwindigkeitskontrolle Fast doppelt so schnell als erlaubt: Autofahrer mit 193 km/h auf der B12 unterwegs

Innerhalb von vier Stunden stellte die Polizei insgesamt 98 Fahrzeuge fest, die zu schnell unterwegs waren. Fünf Fahrer wurden direkt an der Kontrollstelle angehalten und geahndet. Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 122 km/h bei erlaubten 60.

Autofahrer unter Drogeneinfluss hinterm Steuer

Den Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. Bei einem anderen Autofahrer bemerkten die Polizisten drogentypische Anzeichen. Der Fahrer musste daraufhin zur Blutentnahme ins Klinikum Memmingen.

Lesen Sie auch: Memmingerin zu Ukraine-Krieg: „Alle sitzen zu Hause, alle haben Angst. Das hatte niemand erwartet.“