Polizei deckt illegale Prostitution in Memmingen auf

In einer Herberge in Memmingen gehen zwei Frauen der illegalen Prostitution nach. Die Polizei findet Gleitgel und Kondome in ihren Zimmern.

12.09.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Am Sonntag wurde der Polizei illegale Prostitution in einer Herberge im Bereich der Rohde-und-Schwarz-Straße in Memmingen gemeldet. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, traf eine Polizeistreife vor Ort eine 26-Jährige und eine 21-Jährige zusammen mit einem 60-jährigen Mann an. In den beiden Zimmern der Frauen fanden die Beamten zudem Gleitgel und Kondome.

Illegale Prostitution in Memmingen aufgedeckt

Auf Vorhalt räumten die beiden Frauen den Beamten gegenüber ein, bereits mehrfach in Deutschland der illegalen Prostitution nachgegangen zu sein. Eine Recherche der Beamten bestätigte die Angaben. Gegen beide Frauen wurden Strafanzeigen erstellt. Weil sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, musste die 26-Jährige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 360 Euro und die 21-Jährige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 290 Euro zahlen.

