Alkohol im Handgepäck: Polizei empfängt Betrunkenen nach Flug aus Serbien

Während des Flugs verhält sich ein Mann dem Bordpersonal gegenüber renitent. Am Flughafen Memmingen wartet nach der Landung schon die Polizei auf ihn.

14.02.2023 | Stand: 14:20 Uhr

Am Montag hat ein 35-Jähriger keinerlei Anstalten gemacht auf die Crew in seinem Flugzeug zu hören und ist deshalb von der Polizei mitgenommen worden. Für den Flug von Serbien nach Memmingen hatte der Mann laut Polizeibericht Alkohol im Handgepäck. Offenbar trank der Kroate, der in Deutschland lebt, auf dem Flug zu viel davon. Schließlich war er so betrunken, dass er der Crew nicht mehr gehorchte.

Am Flughafen Memmingen wartete schon die Polizei

Nach der Landung am Flughafen Memmingen holte ihn die Polizei ab. Der Mann wird jetzt angezeigt, weil er gegen das Luftsicherheitsgesetz verstoßen hat. Dann kann ein hohes Bußgeld auf ihn zukommen.

