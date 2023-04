Betrunkener uriniert gegen Tresen und beleidigt Polizisten

Heute Nacht wurden gleich zwei Funkstreifen der Polizei zu einer Bar in der Ulmer Straße gerufen: Ein Betrunkener hatte an den Tresen uriniert.

08.04.2023 | Stand: 13:50 Uhr

Unerfreuliche Aktion an Karfreitag in Memmingen: Ein offensichtlich Betrunkener hatte kurz vor Mitternacht in einer Bar in der Ulmer Straße gegen den Tresen uriniert.

Er wurde aus dem Lokal geworfen und bekam Hausverbot. Nachdem er sich jedoch uneinsichtig zeigte und weiter vor Ort war, wurde die Polizei gerufen.

Betrunkener beleidigt Polizisten nach unschönem Ende von Barbesuch in Memmingen

Zwei Streifen rückten an und erteilten dem 28-Jährigen einen Platzverweis. In der Folge beleidigte der Mann jedoch zwei der Beamten.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Den uneinsichtigen Gast erwartet nun mindestens eine Anzeige wegen Beleidung, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.