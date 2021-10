Großer Polizeieinsatz in Memmingen: 25-Jähriger verursacht mehrere Unfälle mit fremdem Auto

Einige Streifenwagen und Zivilfahrzeuge rauschten am Freitag in die Memminger Altstadt, um einen Mann zu stellen. Der hatte zuvor mehrere Unfälle verursacht.

15.10.2021 | Stand: 17:04 Uhr

Allem vorausgegangen war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einem 41-Jährigen. Das war am Freitag gegen 11 Uhr an der Pfluggasse 7. Daraufhin setzte sich der 25-Jährige in das Auto des 41-Jährigen und fuhr davon. In den nächsten Minuten verursachte er in der Stadt mehrere Unfälle. Wie viele es genau waren, konnte die Polizei am Freitagabend noch nicht genau sagen. Es werde noch ermittelt.

In der Fuggergasse am Martin-Luther-Platz stieß der 25-Jährige mit dem Auto gegen zwei geparkte Fahrzeuge und blieb stehen. Passanten hatten es mitbekommen und hielten den jungen Mann fest, bis die Polizei anrückte.

Leicht machte es der 25-Jährige den Beamten aber nicht. Als die ihn festnehmen wollten, leistete er so erheblichen Widerstand, dass drei Polizisten verletzt wurden. Auch der Mann selbst erlitt dabei Verletzungen. Am Ende aber gelang es, den Mann zu fesseln und ihn auf den Boden zu legen.

Die Hintergründe des gesamten Verlaufes sind noch unklar, die Polizeiinspektion Memmingen und die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen ermitteln. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise: Wer ist von den Unfällen, die der 25-Jährige mit der dunklen Mercedes A-Klasse verursacht hat, betroffen? Hinweise per Telefon an 08331/100-0.