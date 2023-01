Mann tritt im Unterallgäu gegen ein Auto und greift einen Zeugen an

In Kettershausen hat ein Mann gesehen, wie ein 27-Jähriger gegen ein geparktes Auto trat. Als er ihn darauf anspricht, wird er selbst angegriffen und verletzt.

29.01.2023 | Stand: 11:56 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben ein 27-Jähriger und ein Unbekannter einen anderen Mann in Kettershausen (Landkreis Unterallgäu) angegriffen und verletzt. Der Verletzte wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Körperverletzung in Kettershausen: Polizei sucht nach zweitem Angreifer

Zuvor hatte der angegriffene Mann beobachtet, wie der 27-Jährige gegen ein Auto trat und sprach ihn darauf an. Daraufhin wurden der 27-Jährige und ein zweiter Mann handgreiflich.

Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Aussagen zu der Identität des zweiten Angreifers. Beide Männer erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

