Einbrecher steigen in Mindelheim in zwei Busunternehmen ein

Unbekannte sind in zwei Busunternehmen in Mindelheim eingebrochen. Auf was es die Einbrecher abgesehen haben.

29.06.2021 | Stand: 13:22 Uhr

Auf gleich zwei Busunternehmen in Mindelheim haben es unbekannte Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag abgesehen. Nach Polizeiangaben stiegen die Einbrecher im Zeitraum zwischen 19 und 6 Uhr in der Krumbacher Straße und der Biberkopfstraße ein.

Einbrecher suchen bei Mindelheimer Busunternehmen nach Bargeld

In der Nacht waren die Täter gewaltsam in die Büroräume der Unternehmen eingestiegen und hatten laut Bericht der Polizei Memmingen nach Bargeld und Wertgegenständen gesucht. Mit brachialer Gewalt wurde in einem der Büros ein etwa 40 Kilogramm schwerer Tresor von der Wand gerissen und anschließend vollständig entwendet.

Das Diebesgut der Einbrecher hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Den angerichtete Sachschaden beziffert die Polizei Memmingen mit rund 3000 Euro.

Noch am Montag hatte eine aufmerksame Passantin zwei entwendete EC-Karten in Babenhausen aufgefunden und bei einer Bank abgegeben. Die Polizei bittet die unbekannte Finderin, sich zu melden. Jegliche Hinweise zu den Taten werden von der Kriminalpolizei in Memmingen unter 08331/100-0 entgegen genommen.

