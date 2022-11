Fast zwei Promille, aber keinen Führerschein: Autofahrer in Memmingen tritt bei Kontrolle um sich

In Memmingen-Amendingen hat die Polizei heute Nacht einen stark betrunkenen Autofahrer angehalten. Der Mann trat um sich - Führerschein hatte er auch keinen.

27.11.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Ein Anrufer teilte der Polizei in Memmingen in der Nacht zum Sonntag mit, dass ein Autofahrer auf dem Weg von der Buxheimer Straße über die Dr.-Karl-Lenz-Straße nach Amendingen Schlangenlinien und in einen Graben gefahren sei.

Tatsächlich baute der Betroffene in Amendingen noch weitere Unfälle, touchierte dort laut Polizei noch eine Betonmauer und einen Metallzaun mit dem Auto. Eine Streife traf den Mann vor Ort an und unterzog ihn einer Polizeikontrolle.

Der Fahrer wirkte deutlich betrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Zu allem Überfluss hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Polizei-Kontrolle: Betrunkener Autofahrer in Amendingen tritt um sich

Als die Polizisten eine Blutentnahme anordneten, zeigte sich der 35-Jährige laut Mitteilung nicht einverstanden, wurde aggressiv und musste gefesselt werden. Dabei soll der Mann Widerstand geleistet haben und trat wild um sich, die Polizeibeamten wurden jedoch nicht getroffen und blieben unverletzt.

Den Autofahrer erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Anwohner, die durch die Alkoholfahrt einen Schaden erlitten haben, sollen sich bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden.

