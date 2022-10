Polizei erwischt schon wieder fünf Schulschwänzer am Allgäu Airport

Fünf Familien melden ihre Kinder krank und starten vom Flughafen Memmingen zu früh in die Herbstferien. Die Polizei muss einschreiten - und ärgert sich darüber.

Von Allgäuer Zeitung

28.10.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Fünf Familien mit vermeintlich "kranken" Kindern sind am Donnerstag am Allgäu Airport in Memmingen bei dem Versuch erwischt worden, vorzeitig in die Herbstferien zu fliegen. Laut Grenzpolizei hatten in allen Fällen die Eltern ihre Kinder in den Schulen krankgemeldet und wollten so vorzeitig in fliegen, obwohl noch Schulpflicht bestanden hätte.

