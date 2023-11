Polizei kontrolliert alkoholisierten Fahranfänger in Memmingen

In Memmingen hält eine Streife der Polizei einen 20-jährigen Autofahrer an. Dann riechen die Beamten Alkohol.

17.11.2023 | Stand: 15:13 Uhr

Am Donnerstag hat eine Polizeistreife einen 20-jährigen Fahranfänger kontrolliert, der unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten führten nach eigenen Angaben einen Test durch, nachdem sie Alkohol rochen.

Fahranfänger mit 0,2 Promille unterwegs - genug für eine Strafe

Der Verdacht bestätigte sich: Der Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,2 Promille an. Weil für unter 21-Jährige und Fahranfänger ein striktes Alkoholverbot am Steuer besteht, erwartet den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Darüber hinaus muss der 20-Jährige mit einer Probezeitverlängerung und einem Führerschein-Aufbauseminar rechnen.