Zehnjähriger stößt mit Auto zusammen und verletzt sich

Am Montagnachmittag ist ein zehnjähriger Fahrradfahrer in Memmingen mit einem Auto kollidiert. So kam es zu dem Unfall.

12.09.2023 | Stand: 12:24 Uhr

Ein Zehnjähriger ist am Montagnachmittag in Memmingen mit einem Auto zusammengestoßen. Der Junge war laut Polizei auf dem Fahrrad im Revalweg unterwegs und schnitt in einer Linkskurve die Straße. Deshalb kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Durch den Verkehrsunfall zog sich das Kind eine Verletzung am Fuß zu, teilt die Polizei mit.

Polizei Memmingen: Zwei Unfälle mit verletzten Personen

Ebenfalls am Montag (11.9.2023) sind zwei Autofahrer in Ottobeuren im Unterallgäu zusammengestoßen. Ein 19-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei von einem Parkplatz Am Brühl herausfahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende Autofahrerin. Bei dem Unfall zog sich die Verkehrsteilnehmerin leichte Verletzungen zu.