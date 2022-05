Mit drei Haftbefehlen gesucht: Polizei nimmt betrunkenen Transporter-Fahrer auf A96-Parkplatz fest

Gleich drei Haftbefehle lagen gegen einen Mann vor, den die Polizei gestern betrunken auf einem Parkplatz der A96 bei Memmingen erwischte. Die Vorgeschichte.

30.05.2022 | Stand: 15:36 Uhr

Aufmerksam wurde die Polizei auf den Mann durch mehrere Anrufe am Sonntagnachmittag: Zeugen teilten den Beamten mit, dass auf der Autobahn A96 in Richtung Lindau ein polnischer Kleintransporter in Schlangenlinien fahren würde. Nach einer längeren Fahndung fand eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen Fahrzeug und Fahrer auf dem Parkplatz Burgacker-Nord an der A96 bei Memmingen an.

Der Mann machte auf die Beamten laut Mitteilung einen stark alkoholsierten Eindruck. Ein Alko-Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 34-Jährige behauptete, erst auf dem Parkplatz Alkohol getrunken zu haben. Die Polizisten nahmen ihn zur Blutentnahme mit auf die Inspektion und stellten dort fest, dass der Mann gleich mit drei Haftbefehlen gesucht wird.

A96 bei Memmingen: Fahrer stark alkoholisiert und mit drei Haftbefehlen gesucht

Er wurde verhaftet und in die Arrestzelle gebracht. Unter anderem hätte er noch eine ausstehende Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro begleichen müssen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden ihm aber sein Geld und sein Führerschein zunächst noch belassen. Der Mann wird im Laufe des Montags dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über eine mögliche Inhaftierung entscheiden wird.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.