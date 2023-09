Beim Blick aus dem Küchenfenster sah eine Memmingerin, wie ihr Nachbar auf dem Balkon onanierte. Sie fühlte sich dadurch belästigt und rief die Polizei.

27.09.2023 | Stand: 13:19 Uhr

Ein 54-Jähriger hat am Dienstagabend in der Mozartstraße in Memmingen nackt auf seinem Balkon onaniert. Seine Nachbarin beobachtete das Geschehen laut Polizei von ihrem Küchenfenster aus. Die Frau fühlte sich dadurch belästigt und rief die Polizei.

54-Jähriger onaniert auf seinem Balkon in Memmingen

Als die Beamten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, trat der Mann erneut auf den Balkon und manipulierte an seinem Glied. Daraufhin belehrten die Polizisten den Mann und melden den Fall nun zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft.