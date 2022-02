Randalierer im Wahnzustand - Mehrere Beamte leicht verletzt

Eine Nachbarin ruft am Samstag die Polizei, weil ein Mann seine Wohnung zerstört. Der Einsatz endet für den 39-Jährigen im BKH und mit mehreren Anzeigen.

Ein Randalierer hat am Samstag während seiner Festnahme in Memmingen mehrere Polizeibeamte leicht verletzt. Weil der Mann möglicherweise aufgrund von Drogenkonsum in einem Wahnzustand befand und eine Gefahr für sich und andere darstellte, hat ihn die Streife in ein umliegendes Bezirkskrankenhaus gebracht.

Am Samstagmorgen ging beid der Polizeiinspektion Memmingen ein Anruf ein über einen Mann, der in seiner eigenen Wohnung randaliere. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, verhielt sich der 39-Jährige gegenüber den Polizisten aggressiv und versuchte einem der Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Mann randaliert in Wohnung in Memmingen: Polizei bringt ihn schließlich ins BKH

Der Polizist konnte dem Faustschlag ausweichen und die Beamten brachten den Mann unter massiver Gegenwehr zu Boden und fesselten ihn. Als die Beamten den Mann dann ins Fahrzeug bringen wollten, ließ sich der 39-Jährige im Treppenhaus absichtlich fallen und verletzte dadurch zwei Polizisten leicht. (Lesen Sie auch: 22-Jähriger belästigt drei Jugendliche sexuell)

Da sich der Mann offenbar in einem Wahnzustand befand, ordnete die Staatsanwalt eine Blutentnahme an. Wegen Eigen- und Fremdgefährdung brachten die Beamten den Mann ins Bezirkskrankenhaus. Den Randalierer erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eines tätlichen Angriffs auf Polizisten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

