Mann ohne Führerschein leistet sich rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Mit bis zu 150 km/h unterwegs war ein Mann im Unterallgäu, der vor der Polizei floh. Der Verfolgungsjagd vorausgegangen war eine einfache Verkehrskontrolle.

24.05.2022 | Stand: 14:16 Uhr

Auf einmal drückte er aufs Gas: Im Unterallgäu hat ein Mann eine Verfolgungsjagd der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten berichteten, ereignete sich der Vorfall am Montagnacht in Schwaighausen. Dort wollte die Polizei am Ortsausgang den 28-Jährigen in dessen Fahrzeug kontrollieren, als dieser plötzlich beschleunigte.

Autofahrer flüchtet vor Polizei im Unterallgäu - Mann stellt sich schließlich freiwillig

Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Wagens auf, der Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern erreichte. Auf der Kreisstraße MN 15 in Fahrtrichtung Holzgünz brach der 28-Jährige dann seinen Fluchtversuch ab und stellte sich den Beamten. Es wurde klar, dass er ohne Führerschein unterwegs gewesen war. Bei der rasanten Fahrt wurde niemand verletzt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem muss er sich der wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen verantworten.

