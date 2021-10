Polizei Memmingen warnt vor betrügerischen Hofreinigern

Ein betrügerischer Hofreiniger versuchte am Dienstag in Memmingen sein Glück. Ohne Erfolg. Die örtliche Polizei mahnt dennoch zur Vorsicht.

15.10.2021 | Stand: 13:03 Uhr

In Memmingen hat ein betrügerischer Hofreiniger eine Frau belästigt. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Vorfall bereits am Dienstag in der Honoldstraße.

Laut Polizei klingelte der Mann gegen 14 Uhr bei einer Hausbewohnerin und gab an, dass er beim Nachbarn die Fugen der Terrasse gerichtet habe. Nachdem nun noch Material übrig wäre, könnte er auch ihre Terrasse neu ausfugen. Die Bewohnerin lehnte den Vorschlag ab. Der Mann verließ daraufhin das Anwesen. Es stellte sich heraus, dass keiner der Nachbarn die Leistungen des Mannes in Anspruch nahm, so die örtliche Polizei.

Betrüger versuchen als Handwerker hohe Geldsummen zu erlangen

Die Beamten warnen vor der Betrugsmasche: Die Vorgehensweise der betrügerischen Handwerker sei immer die gleiche. Sie würden für einen relativ geringen und nicht qualitativ hochwertigen Arbeitsaufwand nach Beendigung der Arbeit komplett überteuerte Geldbeträge verlangen. (Lesen Sie auch: Polizisten reanimieren Mann am Weißensee in Füssen)

Die Polizei Memmingen sucht nun nach dem betrügerischen Hofreiniger. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, 1,65 Meter groß, kräftige Statur, circa 30 Jahre alt, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Zudem soll er eine neongelbe Fleecejacke und blauen Jeans getragen haben. Die Polizei Memmingen sucht nach Zeugen, insbesondere, bei wem der Handwerker ebenfalls Arbeiten verrichten wollte beziehungsweise Arbeiten verrichtete und entsprechend hohe Summen dafür forderte. Hinweise unter der Rufnummer 08331/100-0.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.

Lesen Sie auch