Streit um eine Kaffeemaschine endet in Körperverletzung

In Memmingen sind zwei Streitereien eskaliert. Beide Male wurden Beteiligte im Gesicht verletzt - in einem Fall wegen einer verliehenen Kaffeemaschine.

30.11.2022 | Stand: 12:51 Uhr

Am Dienstag und Mittwoch hatte die Polizei Memmingen mit Fällen von Körperverletzung zu tun.

Laut den Beamten eskalierte im ersten Fall ein Streit um eine vor geraumer Zeit verliehene Kaffeemaschine. Ein 47-jähriger und ein 35-jähriger Mann stritten sich am späten Nachmittag in einem Verbrauchermarkt im Gewerbegebiet. Die Diskussion endete damit, dass der Ältere dem 35-Jährigen ins Gesicht schlug.

Polizei Memmingen: Zwei Körperverletzungen in der Innenstadt und im Gewerbegebiet

Am Mittoch eine ähnliche Situation in einer Spielhalle in der Memminger Innenstadt: Kurz nach Mitternacht verletzte ein 33-Jähriger einen 26-jährigen Mann leicht im Gesicht. Der Ältere soll den 26-Jährigen den ganzen Abend über provoziert haben.

In beiden Fällen war laut Polizei keine sofortige ärztliche Behandlung erforderlich. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

