"Sexpressing": Allgäuer mit anzüglichem Video unter Druck gesetzt worden

Trotz der Drohung einer Bloßstellung fiel ein Mann aus Mindelheim nicht auf den Betrug herein: die Polizei warnt vor Sexpressing und gibt Tipps für Betroffene.

11.05.2022 | Stand: 14:10 Uhr

Pikantes Videomaterial: In Mindelheim ist ein Mann von seiner Online-Bekanntschaft erpresst worden. Wie die Beamten informierten, hatte der Mann mit einer vermeintlich jungen Dame videotelefoniert. Während des Gesprächs nahm der Mann sexuelle Handlungen an sich vor. Prompt wurde ihm angedroht, das Video zu veröffentlichen, sollte er keine dreistellige Geldsumme zahlen. Der Mindelheimer fiel jedoch nicht auf den "Sexpressing"-Versuch herein.

Sexpressing: das rät die Polizei

Die Polizei im Allgäu warnt: "Gehen Sie bei solchen Erpressungsversuchen niemals auf die Forderung ein." Denn die erste Geldüberweisung führe meist zu weiteren Drohungen. Sie rät: "Erstatten Sie Anzeige und ermöglichen Sie den Ermittlern so, Erkenntnisse über die Täter zu gewinnen." Neben der strafbaren Handlung der Erpressung, stelle auch das unerlaubte Aufzeichnen und Verbreiten von Filmaufnahmen eine Straftat dar.

