33-Jähriger wählt mehrfach den Notruf und beleidigt Beamte

Ein Volksfest-Besucher hat in Erkheim mehrfach den Notruf gewählt - offenbar ohne Grund. Stattdessen beleidigte er die Beamten.

10.07.2023 | Stand: 14:14 Uhr

Ein 33-jähriger Besucher des Erkheimer Volksfestes hat am frühen Sonntagmorgen mehrfach den Notruf gewählt und einen Streifenwagen zum Festzelt geordert. Über zehn Mal klingelte bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Kempten das Notruftelefon, heißt es im Polizeibericht. Am anderen Ende war jeweils dieselbe Person, die statt den Grund des Notrufs zu erläutern, den Beamten grundlos beleidigte und bedrohte.

Nachdem der Anrufer weder seinen Namen nennen wollte noch den Notfall erklären konnte, stellten die Beamten den Inhaber der Rufnummer. Eine Streife der Polizeiinspektion Mindelheim suchte den Anrufer auf dem Festgelände und stellte fest, dass der Mann augenscheinlich stark betrunken war.

Mehrfach unnötig Notruf in Erkheim abgesetzt: Das erwartet den Mann nun

Einen Alkoholtest verweigerte der Mann, einen Notfall stellten die Beamten auch vor Ort nicht fest. Offenbar war der 33-Jährige, nachdem er auf einer Bierbank eingeschlafen war, von einem Freund aus dem Festzelt begleitet worden.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen, Beleidigung und Bedrohung. Die Polizei weist darauf hin, dass der Missbrauch von Notrufen eine Straftat darstellt. Wer wider besseren Wissens einen Notruf absetzt und damit Folgemaßnahmen auslöst, wird in der Regel auch in Haftung genommen.

