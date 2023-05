Knapp entwischt: Bande klaut Smartphones in Memmingen

In Memmingen hat eine vierköpfige Bande Smartphones geklaut. Flüchten wollten sie mit dem Taxi - doch das ging schief.

04.05.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Vier Unbekannte haben am Mittwoch gegen 14 Uhr Smartphones in einem Elektronikgeschäft in Memmingen gestohlen. Laut bisherigen Ermittlungen der Polizei öffneten sie Sicherungsboxen und entnahmen daraus insgesamt vier Smartphones.

Um möglichst schnell den Tatort zu verlassen, rief vermutlich einer der Täter ein Taxiunternehmen an. Die Abholung klappte aber nicht, nachdem unmittelbar nach der Tat mehrere Streifenbesatzungen am Elektronikgeschäft eintrafen. Aber: Trotz eingeleiteter Fahndung gelang den Tätern die Flucht.

So beschreibt die Polizei die Smartphone-Diebe

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Erste Person: circa 20 Jahre alt, trug eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose und weiße Schuhe

Zweite Person: circa 40 Jahre, kräftige Statur, trug eine dunkle Trainingsjacke mit Nike-Logo

Dritte Person: ebenfalls 20 Jahre alt, kräftig, trug eine dunkle Trainingsjacke.

Vierte Person: war circa 35 Jahre alt, schlank, trug eine graue Hose und dunkle Schuhe

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere, wer Angaben zu den Tätern, zur Fluchtrichtung oder dazu, wie die Täter entkommen sind, machen kann. Zeugen können sich an folgende Rufnummer wenden: 08331/100-0.

