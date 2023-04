"Reger männlicher Besucherverkehr": Verbotene Prostitution in Memmingen

In Memmingen hat die Polizei einer Prostituierte erwischt, die ihre Dienste in einer Wohnung anbot. Zuvor hatten sich mehrere Zeugen gemeldet.

07.04.2023 | Stand: 10:09 Uhr

Mehrere Zeugen haben der Polizei bereits am Samstag gemeldet, dass es in Memmingen in der Colmarer Straße "regen männlichen Besucherverkehr in einer Wohnung" gibt. Die Polizei vermutete schnell, dass es sich um unerlaubte Prostitution handelte.

Polizei erwischt in Memmingen Prostituierte, die Dienste online anbot

Als die Beamten vor Ort waren, trafen sie auf einen Zeugen und eine 40-jährige Frau, die ihre Dienste nachweislich über ein Online-Portal anbot.

Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde im Zuge des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Sicherheitsleitung erhoben.

