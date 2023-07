Mann findet totes Reh in seinem Garten in Mindelau

Wie kam das tote Reh in den Garten? Um das zu klären, sucht die Polizei wichtige Zeugen.

16.07.2023 | Stand: 11:16 Uhr

Im Garten hinter seinem Haus in Mindelau hat ein Mann am Freitag ein totes Reh gefunden. In diesem Bereich verläuft die Verbindungsstraße zwischen Mindelau und Heimenegg.

Laut Polizei zeigte das Tier Spuren, die auf einen Unfall hinweisen. Dieser muss zwischen Donnerstag und Freitag passiert sein.

Starb das Reh durch den Unfall?

Ob das Tier durch den Unfall sofort starb oder an seinen Verletzungen qualvoll verendete, ist nicht klar. Die Polizei Mindelheim sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Die Polizei ist unter der Telefonnummer 08261/76850 zu erreichen.

