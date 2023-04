Polizei nimmt drei weitere Geldautomatensprenger im Unterallgäu fest

Ermittlern ist ein weiterer Schlag gegen die Geldautomatensprenger gelungen, die auch im Unterallgäu aktiv waren. Sie suchten dort womöglich Unterschlupf.

27.04.2023 | Stand: 16:49 Uhr

Ende Januar sind neun Mitglieder einer Bande von Geldautomatensprengern bei einer Razzia in Belgien sowie den niederländischen Provinzen Utrecht und Limburg festgenommen worden. Wie das Bayerische Landeskriminalamt nun mitteilt, konnten drei weitere mit Haftbefehlen gesuchte Männer in den Niederlanden ausfindig gemacht werden. Sie wurden zwischen Mitte Februar und Anfang April festgenommen.

Die StaatsanwaltschaftBamberg wirft der Gruppe inzwischen mindestens 90 Straftaten vor, die in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen begangen wurden. Die Sachbearbeitung aller Fälle hat eine Ermittlungsgruppe des bayerischen Landeskriminalamtes übernommen.

Geldautomatensprenger waren im Unterallgäu aktiv

Am 20. April wurden acht der Tatverdächtigen von Spezialkräften der bayerischen Polizei und der Bundespolizei von den Niederlanden nach Deutschlandüberführt. Hier wurde ihnen vom Ermittlungsrichter jeweils der Haftbefehl eröffnet und alle wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Gegen die anderen Festgenommenen sei das justizielle Verfahren zur Auslieferung bereits angestoßen, hieß es.

Mehr als 200 Spuren wurden bisher ausgewertet. Die niederländischen Behörden hätten etwa 1000 sichergestellte Asservate übergeben, darunter befanden sich den Angaben zufolge auch mehr als 40 Mobiltelefone.

Geldautomatensprenger suchten womöglich Unterschlupf in einer Scheune in Mindelheim

Die Bande war auch im Unterallgäu aktiv: Hier wurden Automaten in Heimertingen, Woringen, Stetten und Erkheim gesprengt. Auf die Taten könnten sich die Täter vor Ort vorbereitet haben, vermutet die Polizei. So hatte Ende März ein Landwirt in Mindelheim festgestellt, dass das Vorhängeschloss an seiner Scheune in der Memminger Straße aufgebrochen worden war. (Lesen Sie auch: Hier wurden im Allgäu schon Geldautomaten in die Luft gesprengt)

Eine Nacht zuvor war von einem nahegelegenen Reiterhof ein verdächtiges Fahrzeug mitgeteilt worden, das zweimal unberechtigt in den Hof gefahren war. Die Beamten gewannen damals keine Spuren oder Beschreibungen von Personen oder Fahrzeugen. Es könnte sich aber um die Geldautomatensprenger gehandelt haben, die nach bisherigen Erkenntnissen im Vorfeld autobahnahe Unterschlupfe ausgekundschaftet haben, um sich dort vor und nach der Sprengung zu verstecken.

Auch nach der Sprengung des Bankautomaten in Stetten suchten die Täter laut Polizei nachweislich Unterschlupf in einer Scheune im Dienstbereich der Polizeiinspektion Mindelheim. Die Polizei bittet deshalb darum, aufgebrochene Scheunen auch dann sofort zu melden, wenn kein Schaden entstanden ist. Auch verdächtige Wahrnehmungen über Personen und Fahrzeuge sind in diesem Zusammenhang wichtige Hinweise, so die Polizei. (dpa, mz)