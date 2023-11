Polizei nimmt mutmaßlichen Exhibitionist in Memmingen fest

Ein 31-Jähriger soll in Memmingen vor dem Fenster eines Seniorenheims onaniert haben.

05.11.2023 | Stand: 10:06 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen soll ein 31-Jähriger vor einem Seniorenheim in der Wielandstraße in Memmigen onaniert haben. Eine Bewohnerin sah den Mann am Fenster und rief die Polizei. Daraufhin flüchtete der Mann, teilen die Beamten mit.

Mann in Memmingen vorläufig festgenommen

Wenig später nahmen Polizisten einen 31-jährigen Mann vorläufig fest, auf den die Beschreibung passte. Sie brachten ihn auf die Polizeiinspektion, um den Fall zu bearbeiten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

