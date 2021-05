Polizei nimmt in Memmingen Opferstockdiebe fest

Nach den Diebstählen von Opferstöcken in Memmingen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Am Sonntag hat die Polizei in Memmingen zwei Männer festgenommen, die für die Diebstähle von Opferstöcken verantwortlich sein sollen. Laut Polizeiangaben erhielten die Beamten am Sonntag gegen 10 Uhr eine Mitteilung, dass sich die beiden Diebe in der Martinskirche in Memmingen aufhalten würden.

Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, waren die Tatverdächtigen geflohen. Auf dem Marktplatz haben die Beamten die Flüchtigen dann aber angetroffen und vorläufig festgenommen.

Kleinere Geldbeträge gefunden

Es konnten geringe Bargeldbeträge in Form von Münzgeld und weitere Tatmittel in einem Schließfach am Hallhof sichergestellt werden. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer im Alter von 33 und 58 Jahren - einer der beiden konnte keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen.

Die Tatverdächtigen mussten eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wurden anschließend wieder entlassen.

