Polizeibeamte retten Amsel das Leben - und nehmen sie in "Schutzgewahrsam"

Die Polizei, dein Freund und Flugbegleiter: Die Mindelheimer Polizei hat eine Baby-Amsel von einer viel befahrenen Straße gerettet. Was war passiert?

08.04.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Eine süße Geschichte mit Happy-End: Polizeibeamte haben einer kleinen Amsel in Mindelheim das Leben gerettet. Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Streifenbesatzung am Donnerstagmorgen den kleinen Vogel, wie er seine ersten Flugversuche unternahm. Diese endeten immer wieder der viel befahrenen Straße zwischen Mindelheim und Oberauerbach.

Rettungsaktion in Mindelheim: Polizei nimmt Amsel in "Schutzgewahrsam"

Das Tier wurde angefahren und geriet in eine gefährliche Situation. Kurzerhand stoppten die Beamten den Verkehr und nahmen den Vogel in "polizeilichen Schutzgewahrsam". Anschließend brachten sie die Amsel eine Kleintierpraxis in Mindelheim.

Doin wurde sie aufgepäppelt und gleich wieder in die Freiheit entlassen.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.