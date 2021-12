Polizei stellt 5,4 Kilo Marihuana in Unterallgäuer Gemeinde sicher

In einer Gemeinde im Unterallgäu stellten Ermittler der Memminger Kripo eine professionelle Marihuana-Aufzuchtanlage sicher. Das Ausmaß überrascht.

Die Kripo Memmingen hat in einer nicht näher genannten Gemeinde im Unterallgäu eine professionelle Marihuana-Aufzuchtanlage zerschlagen. Gegen zwei Tatverdächtige erließ die zuständige Ermittlungsrichterin Haftbefehl.

Im Rahmen von Ermittlungen der Memminger Kriminalpolizei durchsuchten Polizeibeamte am Freitag (10.12.2021) ein Wohnanwesen in einer Gemeinde im Unterallgäu.

Drogenfund im Unterallgäu: Haftbefehl gegen Tatverdächtige (39 und 30 Jahre)

Hierbei fanden die Ermittler laut Mitteilung eine professionelle Marihuana-Aufzuchtanlage, die zum Anbau von mehreren hundert Pflanzen gedient hatte. Pflanzen wurden nicht mehr festgestellt. Jedoch befanden sich im Gebäude mehrere Einzelmengen Marihuana, die im Gesamten circa 5,4 Kilogramm ergaben. Im Haus befand sich außerdem Zubehör in Form von Dünger, Abluftschläuchen und Beleuchtung.

Die vor Ort angetroffenen Tatverdächtigen im Alter von 39 und 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen und am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Richterin folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl gegen beide Männer. Sie wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Erst vor Kurzem wurden 55 Kilogramm Marihuana bei Betreiber von Kemptener Transportfirma gefunden

Erst vor drei Wochen hatte es Schlagzeilen über einen spektakulären Drogenfund gegeben. Beim Betreiber einer Transportfirma in Kempten hatten Ermittler 55 Kilogramm Marihuana gefunden. Wie die Polizei mitteilte, waren dem Fund umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest, darunter der Betreiber des Transportunternehmens.

