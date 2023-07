Polizei warnt Hundehalter vor Giftködern in Pfaffenhausen

Es wurden bereits mehrere Fälle von Giftködern aus der Umgebung von Pfaffenhausen gemeldet. Ein junger Hund konnte nur knapp gerettet werden.

19.07.2023 | Stand: 15:45 Uhr

In der Umgebung von Pfaffenhausen legen Unbekannte vergiftete Hundeköder aus. Laut Polizei gab es in den vergangenen Wochen schon drei Mitteilungen. Demnach wurde Futter an beliebten Gassi-Strecken (Bronnerlehe, Pfaffenhausener Moos, Badeweiher nördlich vom Lohhof) ausgelegt. Bei zwei Vorfällen konnte Schlimmeres verhindert werden und die Hundehalter entsorgten das Futter, bevor es gefressen wurde.

Ein weiterer Hund hatte jedoch nicht so viel Glück. Im Bereich der Badeweiher erwischte der junge Hund demnach etwas Futter und zeigte kurz darauf Vergiftungserscheinungen. Laut Polizei konnte ein Tierarzt den Hund nur knapp retten. Laut Tierarzt deuteten alle Symptome auf eine Vergiftung hin.

Der Hund ist mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung. Die PolizeiMindelheim fordert allle Hundehalterauf, auf mögliche Giftköder zu achten und bittet bei weiteren Funden um umgehende Mitteilung unter der Telefonnummer 08261/76850.