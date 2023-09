Mann pöbelt in Memminger Bank gegen Kunden, Personal und Polizei

Ein Mann hat in Memmingen in einer Bank herumgepöbelt, sodass die Polizei hinzugerufen wurde. Doch auch gegenüber den Beamten machte der 30-Jährige Ärger.

01.09.2023 | Stand: 13:38 Uhr

In einer Bank in Memmingen hat ein 30-Jähriger am Donnerstagnachmittag derart gegen Kunden und Personal gepöbelt, dass die Polizei einschreiten musste. Laut Polizei hatte der Mann beim Eintreffen der Beamten allerdings das Gebäude bereits verlassen. Doch kurze Zeit später kehrte er zurück. Auch gegenüber den Polizisten verhielt er sich sehr aggressiv und beleidigte sie mehrmals. Die Beamten sprachen einen Platzverweis gegen ihn aus, die Streife brachte ihn zu seinem Wohnort.

Mann pöbelt in Memmingen herum - Polizei nimmt 30-Jährigen in Gewahrsam

Doch als die Polizei wieder abrücken wollte, kam der Mann erneut zurück und drohte den Beamten. Das ließen sich die Polizisten nicht bieten und nahmen den 30-Jährigen bis zum darauffolgenden Morgen in Gewahrsam. Er erhält nun eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung.

