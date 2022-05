36-Jährige greift Beamte in der Polizeiinspektion in Memmingen an

Eine Frau hat Polizeibeamte in Memmingen angeschrien und sie attackiert. Aufgrund ihres psychischen Zustands wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

26.05.2022 | Stand: 15:42 Uhr

Eine 36-Jährige hat am Mittwoch Polizeibeamte in der Dienststelle in Kempten angegriffen. Wie die Beamten berichten, erschien die 36-Jährige am Nachmittag in der Polizeiinspektion und begann dort herumzuschreien. Da sie sonst kein Anliegen hatte, baten die Polizistinnen und Polizisten sie, die Dienststelle zu verlassen.

Ein Beamter sprach einen Platzverweis aus. Unvermittelt schlug die Frau ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend versuchte sie einer Polizistin gegen den Kopf zu treten. Schließlich wurde sie aufgrund ihres psychischen Zustandes ins Krankenhaus gebracht. Sie bekommt nun eine Anzeige.

