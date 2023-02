Wie werde ich Polizist? Sind Tattoos erlaubt? Beraterin gibt Antworten

Wie Polizisten auf gefährliche Situationen vorbereitet werden, wie Einstellungstests aussehen: Antworten hat Magdalena Buchmiller von der Polizei Memmingen.

17.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Warum sollte heute jemand Polizist oder Polizistin werden? Das weiß die 24-Jährige genau: Weil es ein sicherer Job ist, weil er abwechslungsreich ist, weil er jeden Tag etwas anderes bietet. Magdalena Buchmiller ist Polizistin und mag ihren Beruf. Nun will sie anderen Menschen helfen, ihn ebenfalls zu erlernen. Die Polizeioberkommissarin ist die neue Einstellungsberaterin bei der Polizei in Memmingen.

Wie Bewerber ihr Ziel erreichen können

Zu ihren Aufgaben zählt, den Beruf in Schulen und auf Berufsmessen vorzustellen. Aber auch, Frauen und Männer zu beraten, die sich für eine Ausbildung bei der Polizei bewerben wollen. Und ihnen zu helfen, wenn etwas mal nicht reibungslos klappt. Ein Beispiel kann ihr Vorgänger nennen, Matthias Merkle. Er ist nun bei der Kriminalpolizei. In den fünf Jahren zuvor war er Einstellungsberater. Wenn sich jemand bei ihm gemeldet habe, der Polizist werden wollte, aber nicht alle Bedingungen erfüllte, habe er ihm Tipps gegeben, wie er sein Ziel erreichen kann, sagt Merkle.

Zu viel auf den Rippen, ängstlich

Das konnten schon Kleinigkeiten sein: Jemand hat etwas zu viel auf den Rippen, eine andere hat Probleme, sich schriftlich auszudrücken. Dinge, die geändert werden können. Ein weiterer will wissen, was genau er beim Sporttest leisten muss. Weiteres Beispiel: Ein Bewerber möchte Polizist werden, ist aber eher schüchtern und fragt sich, ob der Beruf nicht zu gefährlich ist. Ihm kann Magdalena Buchmiller erklären, was er in der Ausbildung lernen wird. Nämlich selbstsicher aufzutreten, zu deeskalieren, aber auch, jemanden körperlich in seine Schranken zu weisen, sich zu verteidigen und Situationen zu meistern, die nicht im Lehrbuch stehen. Lesen Sie auch: So fit müssen Allgäuer Polizisten sein

Gespräch mit den Eltern

Einstellungsberater helfen auch auf anderen Ebenen: So kann es vorkommen, dass junge Bewerberinnen und Bewerber darum bitten, dass Buchmiller mit deren Eltern spricht. Zum Beispiel, um ihnen Sorgen zu nehmen, um ihnen Fragen rund um den Beruf zu beantworten. Dafür ist Matthias Merkle zu den Familien nach Hause gefahren, um dort in Ruhe über die Ausbildung, Risiken und viele weitere Dinge zu sprechen.

Magdalena Buchmiller freut sich auf die Nachwuchsarbeit. Für diese Stelle ist sie nach Memmingen gewechselt. Zuvor war sie Dienstgruppenleiterin bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren. Lesen Sie auch: Polizeigewerkschaft klagt über unfitte Bewerber beim Sporttest

2022 haben in Memmingen 30 Frauen und Männer ihre Ausbildung begonnen. Im gesamten Polizeipräsidium Schwaben Süd/West gab es 700 Bewerberinnen und Bewerber, 100 schafften es.

Kontakt zur Einstellungsberaterin

Kontakt zur Einstellungsberaterin: Telefon 08331/100-303 sowie per E-Mail unter einstellungsberatung-memmingen@polizei.bayern.de