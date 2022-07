Polizist fasst 21-jährigen Exhibitionisten im Unterallgäu

Ein Exhibitionist belästigt eine Frau in Babenhausen im Unterallgäu. Es ist bereits der dritte Vorfall in drei Tagen. Jetzt gibt es einen Ermittlungserfolg.

13.07.2022 | Stand: 13:35 Uhr

- Update, 13.7.22 - Ein 21-jähriger Mann aus Babenhausen konnte nun durch die Polizei als Exhibitionist ermittelt werden. Wie unten berichtet, trat er jeweils an den Wochenenden im vergangenen Monat in Babenhausen auf.



Am 11. Juni war er als Jogger und belästigte mit heruntergelassener Hose zwei Spaziergängerinnen. Bei einem weiteren Fall am 26.6. belästigte er zwei Frauen, die ebenfalls als Spaziergängerinnen im dortigen Bereich unterwegs waren.



Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen.

- Originalmeldung -

Ein Exhibitionist hat sich am vergangenen Samstagabend vor einer Frau in Babenhausen entblößt. Laut Polizei war die Frau am Gänsberg, kurz vor der Kläranlage unterwegs, als ihr der Täter von hinten zu rief. Die Frau drehte sich daraufhin um und sah den entblößten Intimbereich des Mannes. Die Frau verließ die Situation und erstatte ein paar Tage später Anzeige bei der Polizei.

Exhibitionist in Babenhausen: So sieht der vermeintliche Täter aus

Die Frau beschreibt den mutmaßlichen Täter als sehr schlank, circa 1.60 Meter groß, ungefähr 55 Kilogramm schwer und als eine insgesamt eher zierliche Erscheinung mit gekräuseltem schwarzem Haar und Undercut. Zur Tatzeit trug der Mann eine dunkelgraue Jeanshose mit tiefem Ausschnitt und ein dunkelgraues, langärmliges Sweatshirt sowie weiße Segelturnschuhe.

Menschen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 08331/100-0 oder 08333/2280 zu melden.

Exhibitionisten im Allgäu: Dritte Tat in drei Tagen

Die Polizei berichtet, dass bereits am Donnerstag in Memmingen und am Freitag in Marktoberdorf exhibitionistische Handlungen passierten. Die belästigte Frau in Memmingen war mit ihrem Kind im Kaisergrabenpark unterwegs, als sie einen Mann bemerkte, der sich selbst befriedigte (Lesen Sie dazu: Exhibitionist in Memmingen: Mann onaniert vor Fußgängerin mit Kleinkind). In Marktoberdorf kam es in einem Bekleidungsgeschäft zu einer exhibitionistischen Tat (Lesen Sie dazu: Mann entblößt sich vor Kundin in Marktoberdorfer Geschäft). Ob die Taten in Zusammenhang miteinander stehen ist zurzeit noch nicht bekannt.

