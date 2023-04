Die Polizei sucht in Memmingen nach einem Unbekannten, der einen 34-Jährigen am Samstagabend mit einer Glasflasche niedergeschlagen haben soll.

09.04.2023 | Stand: 11:08 Uhr

Ein Unbekannter hat in Memmingen einen 34-Jährigen mit einer Glasflasche niedergeschlagen und damit schwer verletzt. Laut Polizei ist der Grund für die Tat am späten Samstagabend noch unklar. Ersthelfer kümmerten sich um den schwer am Kopf verletzten Mann.

Mann in Memmingen mit Glasflasche niedergeschlagen - Angeblich keine Vorgeschichte zum Vorfall

Zeugen sind jedoch bislang nicht bekannt. Wie die Polizei berichtet, gebe es keine Vorgeschichte zu dem Vorfall. Hinweise nimmt die Memminger Polizei unter Telefon 08331/1000 entgegen.

